РИАМО - 21 фев. С начала 2019 года в Подмосковье выявили более 60 нарушений природоохранного законодательства, сумма наложенных административных штрафов за нарушения составила более 7 миллионов рублей, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«Наиболее серьезными и распространенными нарушениями природоохранного законодательства являются действия, связанные с несанкционированным размещением отходов производства и потребления в ненадлежащих местах, а также добыча общераспространенных полезных ископаемых на территории Московской области», - сказал сотрудник пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

Он добавил, что достаточно часто инспекторы эконадзора сталкиваются с отсутствием у собственников необходимых разрешений на выбросы или иной регулирующей документации, которая выдается специалистами Минэкологии Подмосковья для учета предприятий и контроля за состоянием окружающей среды. Важно отметить, что большинство нарушителей умышленно работают без документации ввиду изначальной незаконности их деятельности

С начала 2019 года сумма наложенных административных штрафов за нарушения составила более 7 миллионов рублей. Дополнительно рассчитанный ущерб окружающей среде составил более 1,3 миллиона рублей.

По итогам 2018 года инспекторы экологического надзора выявили более 1480 нарушений природоохранного законодательства, сумма наложенных административных штрафов составила более 115 миллионов рублей, из них в бюджет региона поступило свыше 53 миллионов рублей.