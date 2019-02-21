РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. Порядка 12,5 тысяч обращений жителей поступило в 2018 году в администрацию городского округа Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Работа с обращениями граждан остается одним из приоритетных направлений деятельности администрации, она помогает выявить волнующие жителей проблемы и оказать конкретную помощь. В 2018 году в администрацию поступило почти 12,5 тысяч обращений, в 2017 году их было на 5 % меньше – порядка 11,9 тысяч», – сказал Ружицкий.

По его словам, наибольшее количество обращений – более 3 тысяч – жители принесли лично в администрацию или отправили по почте. Почти 2,4 тысячи обращений граждан поступило на электронную почту главы округа, порядка 2,2 тысячи – на официальный сайт администрации.