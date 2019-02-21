РИАМО – 21 фев. Московское метро поздравит пассажиров с Днем защитника Отечества, накануне 23 февраля на станции метро «Маяковская» разместят бесплатный барбершоп, где представителям сильного пола создадут стильный образ, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Мы решили поздравить наших пассажиров-мужчин таким необычным образом. Так, 22 февраля, накануне праздника, несколько часов для них будет бесплатно работать барбершоп на станции метро «Маяковская». Организовать стрижку в метро невозможно, но зато можно будет, например, сделать укладку бороды», – говорится в сообщении.

Кроме того, в метро решили поиронизировать над «традиционным» подарком к мужскому празднику и заготовили для пассажиров носки.

«А 23 февраля на всех стойках «Живое общение» с 10 утра и 17 вечера можно получить традиционный мужской подарок – носки. Количество подарков и размерный ряд ограничены. Получить подарок могут только мужчины», – поясняется в материале.

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