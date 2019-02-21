РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. В подмосковном Подольске автомобиль Lada повис на разделительном отбойнике в результате столкновения с Volkswagen Golf, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

Авария произошла около 9:00 четверга рядом со строительным рынком на Московской улице в микрорайоне Львовский Подольска.

«Автомобиль Lada Largus в результате столкновения с Volkswagen Golf повис на разделительном отбойнике», – сказал очевидец.

Информации о пострадавших не поступало.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 9:50 на данном промежутке автодороги образовалась почти двухкилометровая пробка.