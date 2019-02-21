РИАМО - 21 фев. В автобусах подмосковного перевозчика «Мострансавто» появятся медиаэкраны, на которых будут показывать новости и предупреждения, до конца года оборудование установят в салонах 2 тысяч автобусов, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор предприятия Владислав Мурашов.

«В этом году в рамках проекта по информированию и оповещению населения в транспорте и на объектах транспортной инфраструктуры в Московской области планируется оснащение медиаэкранами около 2 тысяч автобусов предприятия. На экранах будет транслироваться информация МЧС, новости Московской области, развлекательный контент, справочные материалы «Мострансавто», в том числе о способах оплаты проезда, правилах провоза багажа и так далее», - сказал Мурашов.

По его словам, в автобусах также планируется активно использовать возможности громкой связи.

«Что касается аудиоинформаторов, мы будем использовать их также в рамках своей социальной активности. Например, так было во Всемирный день приветствий – когда на начальных остановках водители приветствовали пассажиров при посадке и желали им приятной поездки», - добавил Мурашов.