РИАМО - 21 фев. В центре Москвы троллейбус задел ограждение пешеходного перехода, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«На 1-м Бабьегородском переулке троллейбус задел ограждение пешеходного перехода, оставил царапины. Продолжил дальше движение», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал.

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