РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 фев. В подмосковном Королеве полицейские задержали женщину, которая пыталась продать наркотики, ей грозит до 20 лет лишения свободы, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

Сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Королеву задержали 35-летнюю жительницу Мытищ в результате оперативно-разыскных мероприятий у одного из домов на улице Кооперативная.

«В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли у женщины 22 полимерных свертка с порошкообразным веществом светлого цвета. Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является наркотическим средством – метадоном, общей массой более 10 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело за попытку сбыта наркотиков в крупном размере», – сказала Еруновская.

Она добавила, что за такое преступление женщине грозит до 20 лет лишения свободы.