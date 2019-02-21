РИАМО – 21 фев. Сообщение об угрозе взрыва на Курском вокзале в столице оказалось ложным, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы дирекции железнодорожных вокзалов в Москве.

Ранее в ряде СМИ прозвучали сведения о том, что здание Курского вокзала в столице заминировано.

«Из-за угрозы взрыва в 00:45 была объявлена эвакуация людей. В 01:45 вокзал начал работать в штатном режиме. Информация не подтвердилась», – сказал собеседник агентства.

С января 2019 года в городах России началась очередная волна сообщений и звонков о «минировании» административных зданий и социальных объектов – от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны. Похожая ситуация случилась более года назад. Тогда массовые звонки о «минировании» учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 – в Московской области.

По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.