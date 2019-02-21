РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. Госавтоинспекция Люберец призвала водителей отказаться от резких маневров и торможения на дороге из-за выпавшего в четверг снега и гололедицы, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Госавтоинспекция обращает внимание водителей на неблагоприятные погодные условия с 21 по 22 февраля: ожидаются снег, местами сильный, метель, на дорогах сильная гололедица. Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии, не торопиться с заменой зимних автомобильных шин на летние», – говорится в сообщении.

Порывы ветра могут достигать 13-18 метров в секунду, в результате чего могут упасть деревья, рекламные конструкции, линии электропередач.

«Рекомендуется не парковать машину вблизи зданий, различных конструкций, столбов и деревьев», – подчеркивается в материале.

Пешеходам Госавтоинспекция напоминает о необходимости переходить проезжую часть строго по пешеходному переходу и только на разрешающий сигнал светофора; при переходе дороги в темное время суток, во время снегопада или тумана использовать на одежде световозвращающие элементы.

«Напоминаем, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в дежурную часть подразделения Госавтоинспекции по телефону: 8(495)501-25-83 либо по телефону: 112», – заключается в сообщении.