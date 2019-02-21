РИАМО - 21 фев. Жители подмосковных Мытищ активнее всех участвуют в региональной акции «Покорми птиц», в рамках которой добровольцы вешают и наполняют кормушки для пернатых, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«Уже сегодня в социальных сетях по основному хештегу акции #покормиптиц и его производным можно найти более 6 тысяч публикаций из 20 муниципальных образований Московской области <…>. В прошлом году наиболее активными стали жители Королева, где в акции приняли участие около шести тысяч жителей. В этом году пока лидируют Мытищи», - сказал представитель пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

В рамках акции добровольцы вешают и наполняют кормушки для птиц, проводят мастер-классы по их изготовлению, ведут уроки для детей о бережном отношении к природе. По словам представителя пресс-службы ведомства, в проекте участвуют руководители органов власти, сотрудники предприятий и организаций, неравнодушные жители Подмосковья. Чтобы присоединиться к акции, надо опубликовать снимки с кормушками в социальных сетях с хэштегом #покормиптиц.

Акция «Покорми птиц» проводится в Московской области второй год. В 2018 году в мероприятиях приняли участие жители 51 муниципального образования.