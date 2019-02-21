РИАМО – 21 фев. «Мострансавто» готово к мокрому снегу, метели и сильной гололедице, на маршруты вышло более 4 тысяч автобусов предприятия, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий во всех филиалах «Мострансавто» приняты необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Так, 21 февраля на маршруты вышло более 4 тысяч автобусов предприятия. С водителями проведены инструктажи по работе в сложных погодных условиях, обусловленных обильными атмосферными осадками, понижением видимости, а также образованием гололедицы на дорожном покрытии», – отмечается в сообщении.

Техническая служба усилила контроль за транспортными средствами, выпускаемыми на линию. Диспетчерский состав переведен в режим повышенной готовности.

«Об ухудшении погодных условий предупредило министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области на основании прогноза МЧС», – поясняется в материале.

В четверг в Московской области местами пройдет дождь и мокрый снег, днем прогнозируют усиление ветра с порывами 13-18 метров в секунду, во второй половине дня метель, на дорогах сильная гололедица.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям», – подчеркивается в сообщении.