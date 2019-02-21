РИАМО - 21 фев. Каждая вторая оплата проезда в автобусах «Мострансавто» осуществляется по транспортной карте «Стрелка», в целом доля безналичной оплаты проезда у этого перевозчика превышает 92%, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор предприятия Владислав Мурашов.

«С начала 2019 года пассажиры оплатили транспортной картой «Стрелка» свыше 8 миллионов поездок. Доля использования транспортной карты в автобусах «Мострансавто» сейчас составляет около 65% от всех платных поездок, то есть каждая вторая оплата проезда в автобусе предприятия осуществляется по карте «Стрелка», - сказал Мурашов.

Кроме этого, ежедневно пассажиры «Мострансавто» оплачивают свыше 100 тысяч поездок банковскими картами, а всего с момента запуска проекта было совершено более 15 миллионов транзакций.

«В целом безналичная оплата проезда удобна как для пассажиров – она сокращает время посадки в автобус, так и для нас – обеспечивается прозрачность финансовых потоков. На данный момент доля безналичной оплаты проезда в автобусах «Мострансавто» составляет более 92%», - заключил Мурашов.