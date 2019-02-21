РИАМО - 21 фев. В здании правозащитного общества «Международный мемориал» в Москве активисты сорвали показ фильма Алексея Красовского «Праздник», лента рассказывает о том, как семья чиновника отмечала Новый год в блокадном Ленинграде, сообщил РИАМО в четверг сотрудник организации.

«Активисты сорвали нам показ фильма. Не дали нам его досмотреть. Мы вызвали полицию, их забрали», - сказал собеседник агентства.

В комедии «Праздник» рассказывается, как семья чиновника в канун 1942 года отмечает Новый год на тайной даче в блокадном Ленинграде.

В начале декабря прошлого года этим фильмом заинтересовалась прокуратура.