РИАМО - 21 фев. У пассажиров «Мострансавто» появится возможность посмотреть график движения автобусов и стоимость проезда в мобильном приложении перевозчика, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор автотранспортного предприятия Владислав Мурашов.

«В этом году планируется модернизировать сайт предприятия. Здесь будет собрана вся необходимая для пассажиров информация, и с помощью продуманной навигации пользователи смогут узнать расписание автобусов или новости «Мострансавто». Наряду с этим в планах разработка мобильного приложения для пассажиров, в котором будут актуальные данные о графике движения автобусов, времени прибытия на остановочные пункты, стоимости проезда», - сказал Мурашов.

Он добавил, что с 1 января этого года предприятие стало обслуживать 74 новых маршрута. В начале февраля в Instagram, «ВКонтакте», Facebook и на официальном сайте предприятия запустили онлайн-опрос «Новые маршруты «Мострансавто» в вашем районе – оцените первый месяц работы».

«Рассчитываем получить объективные мнения пассажиров, на основе которых будет скорректирована транспортная работа», - отметил Мурашов.

ГУП МО «Мострансавто» – один из крупнейших автобусных перевозчиков в Восточной Европе. Ежедневно на линию выходят более 4,5 тысяч автобусов, они осуществляют перевозки более 1,5 миллионов пассажиров на маршрутах регулярного сообщения общей протяженностью свыше 30 тысяч километров. Предприятие является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.