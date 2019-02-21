РИАМО - 21 фев. В Подмосковье в 2019 году капитально отремонтируют восемь ветхих гидротехнических сооружений, проведение капитального ремонта позволит значительно повысить безопасность ГТС, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

Работы будут проводиться в рамках государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы. Ремонт необходим, так как трещины в дамбах и плотинах могут привести к разрушению близстоящих домов и нарушению существующего ландшафта.

«Для того чтобы составить дорожную карту по проведению ремонта гидротехнических сооружений, была проведена большая работа по инвентаризации и по оценке потенциального ущерба, но в данном случае очень важно его не допустить», — сказал заместитель министра экологии и природопользования региона Владислав Холодков.

В 2019 году приведут в порядок плотины на реках Востеце и Конопельке в городском округе Домодедово, на реках Людовне в Ленинском районе, Осетре в городском округе Зарайск, Издетеле в Лотошинском районе и Уче в городском округе Ивантеевка. Также капитальный ремонт проведут на ГТС на прудах реки Куновки в Талдомском городском округе и притоке реки Истоминки в городском округе Серебряные Пруды.

Проведение капитального ремонта позволит значительно повысить безопасность ГТС, снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций, предотвратить негативные последствия возможных гидротехнических аварий, которые могут нанести ущерб населению, жилым и хозяйственным постройкам, объектам экономики и жизнеобеспечения на территории Московской области.

Специалисты Минэкологии региона обследовали 225 ГТС в 10 муниципалитетах Московской области и оценили их текущее состояние. По итогам работы был сформирован список ветхих сооружений. В 2018 году завершили ремонт четырех объектов. В результате бюджет Московской области сэкономил более 930 миллионов рублей предотвращенного ущерба.