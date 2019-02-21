РИАМО – 21 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил приоритеты в политике региона после оглашения президентом России послания Федеральному собранию.

«Послание президента Федеральному собранию – это всегда руководство к действию. Здравоохранение и образование, доступное жилье и льготы, внешняя и внутренняя политика – по каждому из направлений, по каждому вопросу президент дал четкие указания, которые мы намерены реализовать», – написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор Подмосковья добавил, что сделает все возможное, чтобы жизнь любого гражданина в регионе была комфортнее и приятнее.

Президент России Владимир Путин 20 февраля в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию.