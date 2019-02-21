РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Подольский хоккейный клуб «Витязь» одержал победу над минским «Динамо» со счетом 4:3, игра проходила в рамках домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ, сообщается на сайте подольского клуба.

Хоккейный матч между клубами «Витязь» и «Динамо» проходил в Подольске в Ледовом дворце «Витязь» 20 февраля в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Еще один шаг, еще одна победа на пути в плей-офф «Витязям» далась непросто. Но оттого и желаннее, и весомее этот успех дружины Валерия Белова! Подольский клуб начинает доминировать с первого периода. Во втором периоде счет стал 3:1, а закончился со счетом 4:3 в пользу подольского клуба», – говорится в сообщении.

Всего матч посмотрели 4,5 тысяч зрителей. Главными судьями были Владимир Букин и Александр Сергеев.