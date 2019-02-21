РИАМО – 21 фев. Столичный метрополитен и наземный транспорт готов к увеличению пассажиропотока из-за метели в четверг, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«Весь городской транспорт подготовлен к работе в сложных погодных условиях. В случае необходимости на городские маршруты будут выведены дополнительные автобусы. Московский метрополитен также готов к увеличению пассажиропотока», – говорится в сообщении.

Также на дорогах города наблюдаются существенные осложнения из-за снегопада, сейчас есть особенные проблемы на подъездах к Москве.

«В течение дня движение будет осложнено. Настоятельно рекомендуем использовать сегодня городской транспорт вместо личной машины», - добавляется в аккаунте.

Ситуацию на дорогах круглосуточно контролирует дежурная смена ЦОДД. В случае серьезных затруднений на место для помощи автомобилистам направляется один из 17 экипажей дорожного патруля. Сейчас в Москве пробки оцениваются в пять баллов.

Снег, метель и гололедица ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, максимальная температура воздуха достигнет 0 градусов.

В Подмосковье и Москве на четверг объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 18 метров в секунду, снега, обледенения и метели.