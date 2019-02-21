РИАМО - 21 фев. Камеры видеонаблюдения в автобусах подмосковного перевозчика «Мострансавто» в течение этого года планируют интегрировать в систему «Безопасный регион», которая помогает раскрывать правонарушения в общественных местах, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор автотранспортного предприятия Владислав Мурашов.

«Видеоматериал может быть использован для раскрытия правонарушений, восстановления картины ДТП или при проведении инструктажа с водителями. В этом году видеооборудование будет интегрировано в систему «Безопасный регион», - сказал Мурашов.

По его словам, предприятие следит за всеми трендами в сфере общественного транспорта. Многие новации внедряются, так произошло и с видеонаблюдением в режиме онлайн.

«Все автобусы из последней поставки по программе правительства Московской области оснащены системой IP-видеонаблюдения высокого качества. Камеры снимают ситуацию на дороге, салон автобуса и кабину водителя. Такое оборудование повышает эффективность управления пассажирскими перевозками: позволяет контролировать пассажиропоток на маршруте, а значит, оптимизировать количество и класс подвижного состава и расписание на линии», - заключил Мурашов.

ГУП МО «Мострансавто» – один из крупнейших автобусных перевозчиков в Восточной Европе. Ежедневно на линию выходят более 4,5 тысяч автобусов, они осуществляют перевозки более 1,5 миллионов пассажиров на маршрутах регулярного сообщения общей протяженностью свыше 30 тысяч километров. Предприятие является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.