РИАМО - 21 фев. По итогам 2019 года в Подмосковье будут созданы шесть новых особо охраняемых природных территорий, сейчас в регионе существуют 247 ООПТ, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«До конца 2019 года в Московской области будут организованы шесть новых ООПТ. В январе правительство Московской области уже приняло постановление об организации государственного природного заказника областного значения «Леса Борисовского лесничества» – первой из новых охраняемых территорий», - сказал начальник управления природопользования регионального министерства экологии и природопользования Даниил Титов.

Он добавил, что ООПТ будут расположены в границах пяти муниципалитетов Московской области, а охранный режим – установлен на территории площадью не менее 1,8 тысячи гектаров.

В число новых ООПТ вошли «Леса Борисовского лесничества» в Можайском городском округе, «Озеро Подтеребово» и природный заказник «Саньковский» в городском округе Клин, прибрежная рекреационная зона «Сходненская» в городском округе Химки, прибрежная рекреационная зона «Косино» в Рузском городском округе, прибрежная рекреационная зона «Озера Большое и Малое Соколово» в Лотошинском районе.

Специалисты Минэкологии региона провели комплексное экологическое обследование данных территорий и выявили большое видовое разнообразие редких и краснокнижных видов растений и животных. Благодаря статусу ООПТ регионального значения и установке оптимального режима охраны существующие угрозы для них будут взяты под контроль.

Всего в Подмосковье в настоящий момент существуют 247 ООПТ. Они занимают около 6% от всей территории региона. В 2018 году площадь подмосковных особо охраняемых природных территорий выросла на 4,9 тысячи гектаров и достигла 195,9 тысячи гектаров. Это стало возможным благодаря созданию 21 ООПТ. В 2018 году впервые была проведена работа по внесению земель ООПТ в единый государственный реестр недвижимости. Кадастровую оценку прошли 214 ООПТ, в 2019 году этот показатель вырастет до 231.

В конце 2018 года вышло третье издание Красной книги Московской области со сведениями о 675 видах флоры и фауны.