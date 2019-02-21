РИАМО - 21 фев. Крупнейший подмосковный перевозчик «Мострансавто» в этом году получит новые автобусы, в которых устроены учебные кабины для водителей, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор предприятия Владислав Мурашов.

«В этом году мы ожидаем поступления 631 автобуса (400 – большого класса; 202 – среднего класса; также планируется поступление 29 большого класса ЛиАЗ-5292 с учебной кабиной в салоне автобуса)», - сказал Мурашов.

Он пояснил, что в таких автобусах рядом с водителем-стажером оборудовано рабочее место инструктора с дублирующими педалями. «Мострансавто» впервые получит подобные автобусы.

«Мы рассчитываем, что нововведение положительно скажется на качестве подготовки водителей», - сказал Мурашов.

ГУП МО «Мострансавто» – один из крупнейших автобусных перевозчиков в Восточной Европе. Ежедневно на линию выходят более 4,5 тысяч автобусов, они осуществляют перевозки более 1,5 миллионов пассажиров на маршрутах регулярного сообщения общей протяженностью свыше 30 тысяч километров. Предприятие является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.