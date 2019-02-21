РИАММО – 21 фев. Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении 79-летней пенсионерки в Щелкове, им оказался житель Ярославля, который представляется сотрудником правоохранительных органов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от пожилой женщины – ветерана МВД о том, что у нее в подъезде находится подозрительный мужчина, который представляется жильцам дома сотрудником правоохранительных органов и просит проживающих показать ему деньги, потому что они якобы могут быть фальшивыми.

«Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника в момент, когда он выходил из квартиры соседки заявительницы. Им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний житель Ярославля. За время, проведенное в доме пенсионерки, правонарушитель успел похитить 7 тысяч рублей. В ходе личного досмотра у подозреваемого обнаружены и изъяты похищенные деньги, обложка для удостоверения сотрудника правоохранительных органов», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Она уточнила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причастности фигуранта к совершению аналогичных преступлений на территории городского округа», – заключила Петрова.