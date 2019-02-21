РИАМО – 21 фев. Главный столичный специалист по нефрологии кандидат медицинских наук Олег Котенко проведет лекцию «Почки здорового человека», которая состоится 28 февраля в парке «Зарядье», сообщается на сайте мэра Москвы.

«В парке «Зарядье» 28 февраля пройдет лекция «Почки здорового человека». Главный специалист Москвы по нефрологии кандидат медицинских наук Олег Котенко расскажет о роли почек в работе организма, самых распространенных заболеваниях, способах их профилактики, диагностики и лечения», – говорится в сообщении.

Также слушатели узнают, что может нарушить работу органов и как современная медицина справляется с болезнями почек. После лекции желающие смогут задать вопросы эксперту.

«Почка – самый терпеливый орган, который будет продолжать работать на полную мощность, пока повреждение не превысит три четверти его ткани. Зачастую люди не ощущают этого и узнают о проблеме, лишь оказавшись в тяжелом состоянии. Важно регулярно сдавать анализы на белок в моче и концентрацию креатинина в крови. Это позволит обеспечить раннюю диагностику, а значит, и более эффективное лечение болезней», – добавил Котенко.

Лекция пройдет в павильоне «Заповедное посольство». Начало в 19:00. Для участия необходима предварительная регистрация.

Для всех, кто не сможет прийти на встречу, трансляцию лекции проведут на страницах mos.ru в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на странице департамента здравоохранения Москвы в Facebook.

«Встреча входит в цикл просветительских лекций «Бегу к врачу», посвященный медицине и здоровью. Проект запущен департаментом здравоохранения в 2017 году. Слушателям уже рассказали, как оказывать первую помощь, лечить болезни нервной системы и о многом другом», – уточняется в материале.

Кроме того, с 2006 года в марте отмечается Всемирный день почки. Так, 19 марта департамент здравоохранения Москвы вместе с городской клинической больницей №52 и столичной ассоциацией врачей-нефрологов организует «Нефромарафон-2019». Участники смогут получить консультации специалистов и узнать о принципах здорового образа жизни.