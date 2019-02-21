РИАМО - 21 фев. За прошедшую ночь в Московской области выпало до 4 миллиметров осадков, что составляет более 10% от месячной нормы осадков в феврале, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Максимально выпало за ночь в Наро-Фоминске - 4 миллиметра», - сказал Цыганков.

Он добавил, что в Москве выпало до 2 миллиметров осадков.

Снег, метель и гололедица ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, максимальная температура воздуха достигнет 0 градусов.

В Подмосковье и Москве на четверг объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 18 метров в секунду, снега, обледенения и метели.