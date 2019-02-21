РИАМО - 21 фев. Трехэтажное здание с площадью около 2 тысяч квадратных метров построят для лицея имени Александра Дюма в Москве, новый корпус планируют создать в архитектурном стиле модернизм, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Для французского лицея имени Александра Дюма построят корпус в архитектурном стиле модернизм. Трехэтажное здание общей площадью около 2 тысяч квадратных метров появится в Красносельском районе. Его дизайн-проект утвердили в Москомархитектуре», - говорится в сообщении.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов уточнил, что авторы проекта решили возвести корпус лицея на ножках - металлических опорах.

«Первым, кто предложил приподнимать здания над землей, был выдающийся французский архитектор Ле Корбюзье. Он полагал, что дома на ножках в условиях плотной городской застройки позволяют расширить пешеходное пространство. Именно эта концепция и легла в основу проекта нового корпуса лицея имени Александра Дюма», - заявил Кузнецов.

Здание будет правильной прямоугольной формы, а при отделке его фасадов планируют использовать камень и стекло. Весь первый этаж постройки отведут под стеклянную галерею. Из нее будет открываться вид на благоустроенную территорию лицея со спортивной площадкой, велопарковкой, лавочками для отдыха, деревьями, кустарниками и цветочными клумбами.

Большую часть здания - второй и третий этажи - займут спортивные и гимнастические залы для проведения занятий по физкультуре, а также раздевалки и душевые.

Лицей имени Александра Дюма работает в Москве с 2005 года. Основной его корпус (Милютинский переулок, дом 7а) располагается в здании бывшей французской школы, построенном в конце ХIХ века. В 1997 году город передал его посольству Франции в долгосрочную аренду. Лицей находится под патронатом посольства Франции и Агентства по французскому образованию за рубежом. Сейчас здесь учатся более тысячи детей в возрасте от восьми до 17 лет. Преподают там на французском языке.

Ле Корбюзье (настоящее имя — Шарль-Эдуар Жаннере-Гри, 1887–1965) - всемирно известный французский архитектор швейцарского происхождения. Много работал во Франции и за ее пределами: в Аргентине, Японии, Германии, Бельгии, Индии и Швейцарии. Некоторые его работы включены в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Это капелла Нотр-Дам-дю-О в Роншане, вилла Савой в Пуасси и проект «Марсельская жилая единица» - семнадцатиэтажный комплекс Unité d'Habitation в Марселе.

В числе известных творений Ле Корбюзье в Москве - здание Центрального союза потребительских обществ на Мясницкой улице (дом 39, строение 1). При создании проекта автор учитывал «пять отправных точек современной архитектуры», про которые он заговорил в 1920-х. Это столбы-опоры, плоская крыша, ленточные окна, свободные планировки и чистый фасад. Дом Центросоюза стал самым крупным в Европе административно-офисным зданием своего времени. Сейчас там располагается Росстат. В 2015 году напротив него установили памятник Ле Корбюзье.