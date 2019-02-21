РИАМО - 21 фев. На дорогах столицы ожидается гололедица, автолюбителям посоветовали воспользоваться общественных городским транспортом Москвы для поездок на работу и по делам, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«За окном минус 1 градус, дождь, днем будет минус 2 градуса. Гидрометцентр предупреждает, что днем будет метель, а на дорогах образуется гололед. Поэтому машину лучше сегодня оставить дома, а на работу и по другим делам отправиться на метро и другом городском транспорте. Хорошего вам дня!» – говорится в сообщении.

Снег, метель и гололедица ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, максимальная температура воздуха достигнет 0 градусов.

В Подмосковье и Москве на четверг объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 18 метров в секунду, снега, обледенения и метели.