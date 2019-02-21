РИАМО – 21 фев. В Госдуме предложили передавать по наследству страховые пенсии россиян, законопроект на данную тему в четверг будет вынесен на заседание нижней палаты российского парламента, сообщает Федеральное агентство новостей.

Депутаты считают, что жители России должен иметь гарантии по возврату страховых выплат со стороны государства.

«Российские парламентарии предлагают внести в закон о пенсиях обязательную норму о том, что право на получение страховой пенсии по старости должно стать наследуемым», – говорится в сообщении.

Идею поясняют тем, что гарантированный период получения страховой пенсии по старости определяется по следующей формуле: ожидаемся продолжительность жизни в стране плюс пять лет.

В свою очередь эксперты полагают, что предложение депутатов имеет право на жизнь, однако каким образом его удастся реализовать в случае принятия поправок пока не ясно.

«У нас в стране действует распределительная солидарная пенсионная система, при которой все работающие платят за всех пенсионеров, а накопительная составляющая по факту не работает», – заявил проректор Финансового университета при Кабмине РФ Алексей Зубец.

Накануне Владимир Путин в послании Федеральному собранию потребовал устранить несправедливость при доплатах к пенсиям. Предложено с 2019 года индексировать пенсии сверх прожиточного минимума.