РИАМО - 21 фев. В Москве и Подмосковье в ближайшие две ночи температура воздуха может опустится до минус 17 градусов, незначительное потепление придет в регион в воскресенье, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Как мы ожидали, к 21 февраля подошел атмосферный фронт, соответственно, снег, метель, а также дальнейшее понижение температуры. В ночь на 22 и на 23 февраля у нас будет похолодание, потом в воскресенье день опять выйдет на потепление», - сказал Цыганков.

Он добавил, что в четверг в Москве и Подмосковье будет облачно, возможна метель. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха к вечеру снизится до минус 5 градусов. В ночные часы ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет небольшой снег, возможна метель. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Прогнозируется гололедица. Температура опустится до минус 10-12 градусов.

«Днем в пятницу - минус 8 - минус 10. В субботу переменная облачность, небольшой снег может быть. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду, отдельные порывы до 15. Ночь будет холодной - до минус 12-14 градусов, по области в низких местах до минус 17. Днем будет минус 5 - минус 7 градусов», - уточнил Цыганков.

По его словам, ночь на воскресенье также будет холодной, температура воздуха может опустится до минус 10-15 градусов. В дневные часы температура составит от нуля до минус 5 градусов.

«Уже в понедельник днем будет минус 1 - плюс 4 градуса днем», - добавил синоптик.

Он отметил, что атмосферное давление в четверг составит 733 миллиметра ртутного столба, к субботе показатель вырастет до 759 миллиметров в субботу.