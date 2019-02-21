РИАМО - 21 фев. Пожар произошел в деревне Алексеевка в подмосковном Чехове, его тушили 12 человек, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«21 февраля 2019 года в 02:24 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Московская область, городской округ Чехов, деревня Алексеевка, дом 11/3. В 06:29 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 12 человек.