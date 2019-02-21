РИАМО - 21 фев. В канун Дня защитника Отечества во Дворце культуры «Цементник» в Воскресенске воспитанники начальных кадетских классов дали торжественную клятву, а старшеклассники получили очередные звания, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Событие проходит ежегодно. Одна из его устоявшихся традиций – ребят торжественно посвящают в кадеты.

«Юные воспитанники дают клятву честно выполнять кадетские заповеди, хорошо учиться, быть примером окружающим и самоотверженно служить Отечеству», – говорится в сообщении.

Несмотря на насыщенную учебную программу, воскресенские кадеты участвуют в мероприятиях самого разного уровня – от муниципальных до всероссийских.

«Не только участвовать, но и побеждать помогает логически выстроенная система обучения, углубленная спортивная подготовка, эстетическое направление – занятия танцами, хореографией, вокалом», – уточняется в материале.

В декабре прошлого года воскресенские кадеты успешно выступили на III Международном Кремлевском кадетском балу. Закончилось торжественное мероприятие концертной программой «Листая кадетский альбом». Первые кадетские классы открылись здесь в 2009 году.