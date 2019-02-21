РИАМО - 21 фев. Праздничные мероприятия в честь Дня защитника Отечества пройдут на ВДНХ в Москве, горожане смогут принять участие в танцевальном флешмобе, посмотреть спектакль театра теней и салют, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В честь Дня защитника Отечества праздничные мероприятия организуют сразу на нескольких площадках ВДНХ. С 22 по 24 февраля гостей выставки ждут спортивные состязания, викторины, танцевальный флешмоб и мастер-классы. Некоторые мероприятия можно посетить бесплатно», - говорится в сообщении.

На катке «Ракета» горожан встретят представители одной из самых мужественных профессий - сотрудники МЧС. Мероприятие стартует 23 февраля в 10:00. Для гостей будет работать выставка пожарно-спасательной техники. Также спасатели покажут работы, сделанные на конкурс «Снеговик твоей мечты».

А в 14:30 на катке пройдет флешмоб «Растопим лед вместе». Зрителей ждут танцевальные номера и пожарно-спасательная эстафета в исполнении кадетов и сотрудников МЧС. Затем выйти на лед смогут все желающие. На еще одном флешмобе посетителей катка научат эффектно двигаться под музыку из знаменитых боевиков.

Кроме того, на ВДНХ пройдет «Кулинарный поединок МЧС». Представители ведомства от каждого округа столицы продемонстрируют свои навыки в приготовлении не только традиционной каши, но и необычных блюд. Оценить угощение предложат гостям праздника.

«В интерактивной зоне «Армрестлинг» в 17:30 начнутся соревнования. Побороться на руках можно будет как с профессиональным спортсменом, так и с аниматором в костюме медведя. Тех, кто хочет помериться не только силой, но и умом, ждет викторина «Достижения великих мужчин». Аниматоры предложат участникам ответить на вопросы из области науки, современных технологий, спорта и других. Вход на все интерактивные площадки бесплатный, на каток - по билету», - дополняется в материале.

Также специальное предложение ко Дню защитника Отечества подготовил образовательно-досуговый комплекс «Техноград». На любой мастер-класс 22 февраля можно приобрести два билета по цене одного. На занятиях посетителей научат делать уникальные открытки, монтировать поздравительные видеоролики, рисовать картины или готовить сладости. Записаться и купить билеты можно на сайте комплекса.

В семейном образовательном центре «Городская ферма» праздник пройдет 23 февраля с 11:00 до 19:00. В программе - эстафеты для взрослых и детей, мастер-классы по созданию моделей танков и тематических подарков. Кроме того, гостей ждут две лекции. В 11:00 состоится встреча, посвященная сельскому хозяйству в годы Великой Отечественной войны, а в 12:00 можно будет послушать рассказ об истории кавалерии.

В лектории павильона «Рабочий и колхозница» 23 февраля состоится семейный спектакль в жанре театра теней «Откуда берутся герои?». Начало в 12:00. Вход бесплатный, но требуется регистрация. В 20:00 начнется бесплатный концерт. Авторские песни исполнит участница шоу «Голос-7» Анна Ворфоломеева.

В 20:00 для гостей ВДНХ запустят салют. Лучше всего он будет виден в северной части выставки рядом с «Городской фермой».

ВДНХ ежегодно посещают 30 миллионов человек. На площади более 317 гектаров расположено 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны и фонтаны. Крупнейший в стране выставочный комплекс реконструируют с 2014 года. Сейчас работы ведутся почти в 40 исторических зданиях и сооружениях ВДНХ. Завершить реконструкцию выставки планируют в 2020 году.