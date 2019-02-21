РИАМО – 21 фев. Пожар произошел в двух частных домах в подмосковных Химках, общая площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«В 01:20 21 февраля от очевидца поступило сообщение о пожаре в двухэтажном частном жилом доме по вышеуказанному адресу. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения (в 01:35) наблюдалось открытое горение частного дома по всей площади, горение кровли соседнего дома на расстоянии 10 метров. По состоянию на 02:30 – происходит открытое горение обоих домов по всей площади (1 тысяча квадратных метров)», – говорится в сообщении.

В 03:13 –пожар локализовали на площади 1 тысяча квадратных метров.

«В 04:54 – ликвидация открытого горения», – подчеркивается в материале.

К тушению огня были привлечены 29 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС России 11 человек и три единицы техники.