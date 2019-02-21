РИАМО - 21 фев. Уроженец Орловской области может получить до 10 лет тюремного заключения за кражу ноутбука стоимостью 25 тысяч рублей, преступление произошло в городском округе Истра, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в дежурную часть ОМВД по городскому округа Истра поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный в ангаре, расположенном в селе Дарна, украл ноутбук. Сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления был задержан 39-летний уроженец Орловской области.

«По данному факту Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.