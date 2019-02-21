РИАМО – 21 фев. В библиотеках и культурных центрах в столице подготовили более 300 мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, жители и гости города смогут послушать концерт военной музыки, посмотреть на рыцарский турнир, а также принять участие в «Папа-фесте», сообщается на сайте мэра Москвы.

«Более 300 мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, подготовили в библиотеках и культурных центрах столичного департамента культуры. Посетить концерты военной музыки, встретиться с ветеранами, принять участие в исторических реконструкциях, увидеть уникальные модели боевых самолетов, освоить армейские игры и многое другое можно будет до 28 февраля», – говорится в сообщении.

Подробное расписание мероприятий можно найти на сайтах музеев и культурных центров. Вход на большинство из них бесплатный, в некоторых случаях потребуется регистрация.

«Праздничная программа рассчитана не только на мужскую аудиторию, поэтому приглашаем посетить мероприятия всей семьей – вместе с папами и дедушками», – пояснили в Московской дирекции по развитию культурных центров.

Так, в четверг командный квест на военную тематику для детей и их родителей организуют в Доме культуры «Берендей». Его участники смогут почувствовать себя суперагентами. Квест начнется в 18:30, зарегистрироваться на него можно по телефону: 8(966) 112-01-20 или онлайн.

Кроме того, 23 февраля в культурном центре «Вдохновение» пройдет семейный фестиваль «Папа-фест». Для его участников устроят выставку воинских костюмов и оружия, рыцарский квест и турнир по армреслингу. А на уличной площадке перед культурным центром откроется «Богатырская школа». Занятия проведут сотрудники столичного МЧС. Фестиваль пройдет с 12:00 до 19:00, вход свободный.

«А в культурном центре «Северный» в День защитника Отечества можно будет увидеть показательные выступления участников клуба исторической реконструкции «Вольный хирд». Они воссоздадут традиционный рыцарский турнир бугурт, во время которого будут сражаться на копьях, палицах, мечах, топорах и алебардах. Шоу продлится с 11:00 до 16:00, посмотреть его могут все желающие», – добавляется на сайте.

Также маленьких москвичей ждут в детской библиотеке №236 в четверг с 11:00 до 12:00. Детям расскажут об истории праздника и защитниках Отечества – от древних богатырей до военачальников Великой Отечественной войны. В этот же день в библиотеке №244 всех желающих познакомят с уникальными копиями моделей самолетов МиГ – от первого истребителя до современных сверхзвуковых МиГ-29. Лекция начнется в 13:30.

«На бесплатный мастер-класс «Подарок для папы» приглашают 22 февраля в библиотеку №194. Юные читатели сделают из бумаги оригинальную 3D-открытку в форме рубашки с галстуком, чтобы потом подарить ее папам, дедушкам и братьям. Мастер-класс начнется в 15:00», – подчеркивается в материале.

Специальную программу к 23 Февраля подготовили 13 московских музеев. В них пройдут тематические лекции, концерты и мастер-классы. Кроме того, ко Дню защитника Отечества в девяти кинотеатрах сети «Москино» бесплатные показы фильмов с участием Олега Меньшикова, Юрия Яковлева, Алексея Баталова и других известных российских актеров.