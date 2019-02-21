РИАМО – 21 фев. В четверг утром в столичных аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» задержали и отменили 30 рейсов, следует из данных сервиса«Яндекс.Расписания».

В аэропорту «Внуково» задерживаются девять рейсов, четыре отменили. В «Домодедове» шесть рейсов задержали, еще восемь отменили. В «Шереметьеве» задержаны три рейса.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задержек и отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

Снег, метель и гололедица ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, максимальная температура воздуха достигнет 0 градусов.