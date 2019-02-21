РИАМО - 21 фев. В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» разработали уникальные RFID-метки, с помощью которых можно следить за передвижением багажа пассажиров в аэропортах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Инновационная разработка резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» позволит отслеживать перемещение багажа пассажиров в аэропортах и во время авиаперелетов. Специальная RFID-метка будет прикреплена к чемодану в течение всей поездки. Она передаст данные о его местоположении владельцу через приложение, установленное на мобильный телефон. Производство цифровых меток московской компанией уже запущено», - говорится в сообщении.

По решению Международной ассоциации воздушного транспорта с 2020 года маркировка багажа во всех аэропортах мира RFID-метками будет обязательной. Воздушные гавани разных стран начали закупать такие чипы у разработчиков и тестировать их во время перелетов.

«Маркировка багажа RFID-метками позволит сократить число потерь примерно на 70%. Если пассажир сообщит о том, что он не получил свой чемодан, сотрудники аэропорта смогут оперативно найти сумку по чипу и вернуть ее. Кроме того, людям больше не придется беспокоиться о том, когда же доставят багаж, - они смогут постоянно следить за его перемещением», - сказала генеральный директор компании-разработчика чипов (одного из крупнейших производителей и экспортеров микроэлектроники в России) Гульнара Хасьянова.

RFID-метки будут крепить на бирки для багажа на стойках регистрации. Сотрудник аэропорта сообщит пассажиру номер трекера, по которому можно отслеживать передвижение чемодана. Для того чтобы контролировать перемещение, нужно просто ввести номер трекера в мобильном приложении авиакомпании или аэропорта, из которого вылетает человек. Например, можно будет узнать, что сумку сейчас грузят в самолет или что ее уже поместили в багажный отсек.

Прилетев в другой город или страну, пассажир получит чемодан на ленте выдачи багажа с тем же чипом. Метка одноразовая, после прилета ее следует снять с сумки.

«Устройство сложно повредить. Если чемодан упадет или загрязнится, оно продолжит исправно работать. Стоимость разработанной в технополисе «Москва» RFID-метки соответствует средней цене аналогичных чипов, созданных в других странах. Российские и иностранные авиакомпании уже начали закупать устройства, изготовленные резидентом столичной особой экономической зоны», - уточняется на сайте.

ОЭЗ «Технополис «Москва» включает пять площадок, четыре из которых расположены в Зеленограде и одна — в Печатниках. Особая экономическая зона объединяет несколько высокотехнологичных отраслей производства. Это микроэлектроника, оптика, робототехника, медицинские технологии и оборудование.

«Москва стремится к тому, чтобы быть разработчиком, производителем и экспортером самых передовых и востребованных технологий. Особая экономическая зона «Технополис «Москва» эффективно служит этим целям. На недавно завершившемся Российском инвестиционном форуме в Сочи компания - разработчик RFID-меток для багажа получила свидетельство о регистрации в статусе резидента столичной особой экономической зоны», - сказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Он добавил, что благодаря поддержке города компания теперь имеет возможность пользоваться налоговыми льготами, сниженной арендной ставкой и другими преференциями. Сэкономленные средства предприятие может использовать для инвестиций в собственное развитие.

Предприятия-резиденты ОЭЗ получают такие льготы, как нулевая ставка по налогам на прибыль, на имущество, на землю и на транспорт. Также здесь действует режим свободной таможенной зоны. Средства, которые компании сэкономили на налоговых платежах, можно вкладывать в развитие производства - в закупку оборудования, внедрение инноваций, выход на международный рынок.

В Москве работает 34 технопарка и реализовывается три инвестиционных приоритетных проекта по созданию технопарков или развитию его имущественного комплекса. Резиденты этих специализированных территорий разрабатывают и применяют современные технологии в самых разных областях - от создания транспорта будущего до производства обуви.