РИАМО - 21 фев. Свыше 520 тысяч пассажиров проехали по Московскому центральному кольцу за сутки, это является новым рекордом линии, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Предыдущий рекорд был установлен 20 февраля, тогда «Ласточки» перевезли 519 тысяч пассажиров.

«На МЦК – новый рекорд! Вчера по Московскому центральному кольцу проехали 523 тысячи пассажиров!» – говорится в сообщении.

В 2018 году компания «РЖД» совместно с правительством Москвы открыла для пассажиров сразу несколько новых станций на радиальных направлениях Московской железной дороги, построенных в рамках интеграции с МЦК: Савеловском, Курском, Рижском, Горьковском и Павелецком, годом ранее - на Казанском направлении. В настоящее время работы по интеграции продолжаются.