РИАМО – 21 фев. В столичном метрополитене на Филевской линии в поездах начали работать в постоянном режиме кнопки открытия дверей, ранее функция была доступна только во внепиковое время, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Кнопки открытия дверей в поездах, следующих по Филевской линии московского метро, начали работать в постоянном режиме. Ранее двери в составах на этой ветке открывались дистанционно из кабины машиниста в утренние и вечерние часы пик, а в остальное время – с помощью кнопок открытия дверей. Чтобы зайти в вагон или выйти на платформу, пассажирам нужно нажать на кнопку. В течение последних недель двери поездов Филевской линии открывались только таким образом, и тестирование системы прошло успешно», – говорится в сообщении.

Так, кнопками открытия дверей оснащены составы «Москва» второго поколения, модернизированные специально для движения по открытым участкам (семь из 13 станций «голубой» ветки находятся на поверхности). На створках дверей есть мигающая зеленая кнопка, над которой написано «Открыть». Перед каждой станцией горожанам напоминают о кнопках по громкой связи.

«Пассажиры привыкли к такому способу открытия дверей и оценили его преимущества. Они не пропускают нужную станцию, ожидая, что двери откроются сами. При этом в вагонах сохраняется комфортная температура – двери перестали открываться в тех случаях, когда людям не нужно выходить. Мы получили положительные отзывы, поэтому решили сохранить такой режим работы кнопок в поездах «голубой» ветки», – сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Открытие дверей только по необходимости позволяет поддерживать в вагонах прохладу летом и тепло зимой – температурный режим сохраняется на 30% лучше. Кроме того, благодаря такой системе метрополитен сокращает затраты на электроэнергию.

Кнопки открытия дверей также есть во всех поездах «Ласточка», которые ходят по Московскому центральному кольцу. Кроме того, их начали устанавливать в наземном транспорте – сегодня в столице на разных маршрутах работает около 600 автобусов с кнопками на дверях.