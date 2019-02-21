РИАМО – 21 фев. Снег, метель и гололедица ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, максимальная температура воздуха достигнет 0 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В четверг днем Москва и Московская область окажутся в тыловой части североатлантического циклона. При облачной погоде ожидается временами снег, местами метель, на дорогах гололедица. Максимальная температура воздуха в Москве от минус 2 до 0 градусов, по области от минус 4 до плюс 1 градусов», – говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 735 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.

«В Москве и области сохранится пониженный фон атмосферного давления, а температура воздуха превысит средние многолетние значения на 4-5 градусов. Такие погодные условия в сочетании с порывистым ветром и высокой влажностью являются дискомфортными и нагрузочными для организма», – предупреждают синоптики.