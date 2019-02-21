РИАМО - 21 фев. На ВДНХ в четверг отпразднуют Всемирный день экскурсовода, его отметят 54 сотрудника выставки - это специалисты с историческим, искусствоведческим, культурологическим и лингвистическим образованием, они проводят экскурсии на английском, испанском, китайском, французском, итальянском и других языках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«К празднику на ВДНХ подготовили серию бесплатных экскурсий по территории и основным экспозициям. Гости узнают об истории комплекса, вместе с гидами посетят выставки, посвященные литературе и искусству. Завершится программа обзорным туром по крупнейшему космическому музею страны — центру «Космонавтика и авиация», - сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

На обзорной экскурсии расскажут об истории ВДНХ. Участники узнают интересные факты о знаменитых павильонах и фонтанах, об открытии современных образовательных, культурных и досуговых пространств. Сбор группы у арки главного входа в 13:00.

В павильоне «Рабочий и колхозница» в 16:00 начнется экскурсия по экспозиции «Явление героя. В поисках Михаила Булгакова». В выставочных залах — уникальные материалы и документы, связанные с жизнью и произведениями писателя. Их привезли более чем из 10 музеев и архивов.

В этом же павильоне в 18:00 стартует другая экскурсия — по выставке «Главные герои. Избранные произведения из коллекции Самарского художественного музея». Она охватывает период русского изобразительного искусства с первой половины ХVIII века до 70-х годов XX века. Гости увидят более 130 произведений, среди которых работы Василия Сурикова, Ильи Репина, Алексея Саврасова. Обе экспозиции — часть проекта «Резидент».

В павильоне №16 «Гидрометеорология» в 19:30 начнется экскурсия по выставке «Гламур 80-х. Из Фонда Александра Васильева», на которой представлено более 50 моделей одежды и около 100 аксессуаров ведущих мировых брендов.

На все бесплатные экскурсии, кроме обзорного тура по территории ВДНХ, необходимо зарегистрироваться. Также нужно купить входной билет в соответствующий павильон.