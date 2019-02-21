РИАМО - 21 фев. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков подпишут соглашение о взаимодействии по вопросам законотворческой деятельности, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Подписание соглашения состоится в четверг в здании областного парламента», – говорится в сообщении.

Соглашение предполагает, что представители ГУ МВД будут участвовать в рассмотрении законопроектов, будут предоставлять областному парламенту необходимые материалы, статистическую или другую информацию.

Мособлдума будет запрашивать мнение главка по проектам федеральных законов, затрагивающих деятельность органов МВД, перед внесением в Госдуму.