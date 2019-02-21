РИАМО - 21 фев. С четверга в связи с капитальным ремонтом моста через реку Дойбицу на 108-м километре трассы М-10 «Россия» у деревни Головково в городском округе Солнечногорск изменена схема организации дорожного движения, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ Упрдор «Россия».

«На участке со 108-го по 109-й километр предусмотрено сужение проезжей части до двух полос (по одной полосе в каждом направлении), скоростной режим при этом ограничен до 40 километров в час», – говорится в сообщении.

Работы планируют завершить в ноябре 2019 года.

«ФКУ Упрдор «Россия» приносит свои извинения за временные неудобства и просит учитывать данную информацию при планировании маршрута», – отмечается в материале.