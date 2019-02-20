РИАМО - 20 фев. В феврале в Воскресенском районе шестой год подряд проходит хоккейный турнир любительских школьных команд «Тигры на льду», в нем принимают участие команды 13 местных школ, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

«В этом году участвуют 17 команд из 13 школ района. Главное требование к командам – учиться в одной школе и уметь кататься на коньках. В любительском хоккее запрещено толкаться, не бывает удалений и периоды длятся по 15 минут. Все остальное как у профессионалов – настрой на победу, уверенность в себе и в команде», – говорится в сообщении.

Свое название турнир получил по одноименному фильму 1971 года – «Тигры на льду», съемки которого проходили в Воскресенске, и многие местные школьники были задействованы в массовках. Сюжет во многом совпадает с реальной жизнью: поколения воскресенцев с ранних лет играли в любительский хоккей, проводили турниры между дворовыми и школьными командами.