РИАМО - 20 фев. В Московской области составят план мероприятий и соревнований по скандинавской ходьбе, сейчас в регионе уже есть хорошая база для занятий этим видом спорта, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Ранее премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил включить скандинавскую ходьбу в реестр официальных видов спорта.

«Включение скандинавской ходьбы в реестр официальных видов спорта – это важное решение, которое открывает новые векторы для развития дисциплины. В Подмосковье уже есть хорошая база для занятий скандинавской ходьбой, поэтому с новыми перспективами мы ожидаем повышение интереса и увеличение числа занимающихся. Разумеется, будет формироваться план мероприятий и соревнований по этому виду спорта», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Сегодня в Подмосковье действуют более 30 отделений для занятий скандинавской ходьбой, в каждой из секций занимается в среднем около 50 людей старшего возраста.

«В Московской области скандинавская ходьба пользуется большой популярностью. Интерес к дисциплине есть и у старшего поколения, и у молодежи. Основную массу занимающихся составляют, конечно, люди старшего возраста», – рассказал Терюшков.

Он добавил, что тренировочная программа направлена на активизацию и поддержание всех систем жизнедеятельности спортсмена с учетом возраста.

«Тренировочный процесс включает в себя силовой блок, растяжку или суставную гимнастику. Исходя из интенсивности выполнения упражнений тренер определяет дистанцию маршрута, обычно она составляет 2 километра», – уточнил министр.

По его словам, ежегодно традиционный День ходьбы в Московской области собирает до 2 тысяч участников, для которых подбирают оптимальные маршруты.

Как провести зиму в Подмосковье>>