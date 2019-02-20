РИАМО - 20 фев. В Московской области составят план мероприятий и соревнований по скандинавской ходьбе, сейчас в регионе уже есть хорошая база для занятий этим видом спорта, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Ранее премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил включить скандинавскую ходьбу в реестр официальных видов спорта.
Сегодня в Подмосковье действуют более 30 отделений для занятий скандинавской ходьбой, в каждой из секций занимается в среднем около 50 людей старшего возраста.
«В Московской области скандинавская ходьба пользуется большой популярностью. Интерес к дисциплине есть и у старшего поколения, и у молодежи. Основную массу занимающихся составляют, конечно, люди старшего возраста», – рассказал Терюшков.
Он добавил, что тренировочная программа направлена на активизацию и поддержание всех систем жизнедеятельности спортсмена с учетом возраста.
«Тренировочный процесс включает в себя силовой блок, растяжку или суставную гимнастику. Исходя из интенсивности выполнения упражнений тренер определяет дистанцию маршрута, обычно она составляет 2 километра», – уточнил министр.
По его словам, ежегодно традиционный День ходьбы в Московской области собирает до 2 тысяч участников, для которых подбирают оптимальные маршруты.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии