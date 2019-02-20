РИАМО - 20 фев. В Александро-Невский храм Софринской бригады войск Национальной гвардии России в поселке Ашукино Пушкинского района привезли редкую Филермскую икону Божией Матери – список с чудотворного первообраза, говорится в сообщении пресс-службы храма.

«По древнему преданию, Филермская икона Божией Матери написана святым евангелистом Лукой. Из Иерусалима она была принесена в Константинополь, где находилась во Влахернском храме. В XIII веке была взята оттуда крестоносцами и с тех пор хранилась у рыцарей ордена Иоаннитов на Мальте», – говорится в сообщении.

О дальнейшей судьбе иконы известно, что в 1799 году мальтийские рыцари, после захвата острова французами годом ранее, обратились к защите и покровительству России и преподнесли эту древнюю святыню императору Павлу I.

Осенью 1799 года икона была перевезена в Петербург и помещена в Зимнем дворце в церкви в честь Нерукотворенного Образа Спасителя.