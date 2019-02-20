РИАМО – 20 фев. Всем столичным застройщикам необходимо обратиться в уполномоченные банки для оценки проектов, это поможет понять, смогут ли они получить необходимое финансирование для реализации проектов, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«В настоящее время московские застройщики неохотно обращаются в уполномоченные банки для финансового анализа проектов по реализации жилья. Крупные застройщики уже прошли эту процедуру, но многие мелкие компании еще не обращались в банки, чтобы провести так называемую независимую оценку своего проекта – пройти стресс-тест. Это необходимо, чтобы понять, смогут ли они получить необходимое финансирование для реализации проектов», – отметил заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров на Финансовом форуме по недвижимости.

Он добавил, что в настоящее время для оценки нового проекта банкам необходимо до 100 дней.

«В лучшем случае 50 дней, если это цивилизованный застройщик и он умеет работать с банком – знает их требования и готов оперативно предоставлять документы», – пояснил Гончаров.

По его мнению, всем застройщикам необходимо, не дожидаясь критериев оценки строительной готовности объекта, обратиться в уполномоченные банки и сдать свои проекты на соответствующий анализ.