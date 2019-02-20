РИАМО - 20 фев. Этой весной МХТ имени Чехова, Театр Наций и Театр имени Пушкина поставят в подмосковных городах спектакли в честь Олега Табакова, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Так, в Зарайске МХТ имени Чехова 22 марта представит спектакль «С любимыми не расставайтесь».

«Спектакль, созданный подрастающим поколением мхатовской школы (курс Золотовицкого и Земцова), снискал успех на фестивале имени Володина «Пять вечеров» в Санкт-Петербурге (2005 год) и был включен в репертуар Художественного театра. Режиссер – Виктор Рыжаков. В ролях – Нина Гусева, Артем Быстров, Яна Гладких», – говорится в сообщении.

Также здесь 23 марта пройдет спектакль «Телефон доверия», роли в котором исполнят Юлия Чебакова, Юлия Ковалева, Виктор Хориняк, Сергей Беляев и Ольга Воронина.

В подмосковном Чехове 5 апреля покажут постановку «Пролетный гусь».

«Тонкий, щемящий спектакль режиссера Марины Брусникиной, поставленный по двум рассказам Виктора Астафьева – «Пролетный гусь» и «Бабушкин праздник» – посвящен памяти писателя. В 2004 году создатели спектакля были удостоены Государственной премии РФ», – уточняется в материале.

Шестого апреля в Чехове поставят спектакль «Телефон доверия».

В Серпухове 17 мая покажут «Пролетный гусь», 18 мая – «Телефон доверия». В Дубне 24 мая пройдет спектакль «Игра в «Городки», 25 мая – «Осада».

Театр наций 26 мая поставит в Подольске спектакль «Метод Гренхольма».

«Спектакль об офисе и его обитателях. Точнее о том, как человек становится частью этого механизма. Четыре персонажа, каждый из которых хочет попасть на престижную вакансию в крупной фирме, проходят через ряд тяжелых испытаний, никто из них не может покинуть пустой таинственной приемной, но остаться должен только один», – отмечается в сообщении.

Спектакль «Жанна» покажут в Подольске 27 мая. Это трагикомедия об успешной современной женщине, которая привыкла контролировать в своей жизни все и всех, история о дружбе, предательстве и поиске любви.

Театр имени Пушкина 17 мая поставит в Королеве «Семейку Краузе». В этой пьесе современного отечественного драматурга Александра Коровкина нашлось место и для детектива, и для мелодрамы, и для социальной сатиры. В центре сюжета - старинный дом в провинциальном городе и его обитательницы – старушки Грета и Роза. Кроме того, 19 мая в Королеве пройдет спектакль «Тартюф».

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