РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 фев. На форуме «Управдом», который прошел в среду в подмосковной Балашихе, обсудили вопросы, связанные с переходом на раздельный сбор твердых коммунальных отходов (ТКО), замечания коснулись своевременной транспортировки отходов, начисления оплаты за вывоз мусора, сообщила заместитель начальника управления ЖКХ администрации Балашихи Юлия Смирнова.

Мероприятие состоялось в Ледовом дворце «Арена-Балашиха». К обсуждению пригласили жителей, председателей советов многоквартирных домов, представителей УК, администрации муниципалитета и компании «Хартия», которая является региональным оператором по обращению с ТКО в Ногинском кластере, к которому отнесена Балашиха.

«Состоялся очередной форум «Управдом», который проходит в городском округе ежеквартально. Его посетило более 100 человек. За 1,5 месяца со дня перехода на раздельный сбор мусора у них появилось много замечаний. Они касались сложностей переходного периода: сбой графиков вывоза мусора, начислений, недостаточного информирования жителей о правилах раздельного сбора отходов, возможность заключения договора на индивидуальные жилые строения», – сказала Смирнова.

Она добавила, что форум прошел продуктивно.

«Жителями были внесены конструктивные предложения, которые службы администрации и представители компании «Хартия» взяли на заметку», – отметила Смирнова.

Первый заместитель руководителя подмосковного филиала «Хартии» Михаил Минчаков рассказал, что на сегодняшний день в Балашихе под раздельный сбор отходов оборудовано 682 контейнерные площадки.

«До конца марта 2019 года мы улучшим качество оказываемых нами услуг, обеспечим замену контейнерного парка, проведем совместные встречи с жителями микрорайонов округа, где уже на местах обсудим замечания и предложения», – пояснил Минчаков.