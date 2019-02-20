РИАМО – 20 фев. Индивидуальный предприниматель из Коломны оштрафован на 30 тысяч рублей за нарушения требований технического регламента ЕАЭС, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Так, в октябре 2018 года прошла проверка соблюдения законодательства РФ в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки индивидуальным предпринимателем Виктором Кабановым. Он занимается реализацией кормов для животных в магазине, расположенном по адресу: Коломна, улица Октябрьская, дом 88А, торговый комплекс «Стройленд», павильон 33.

«Во время проведения проверки от партий зерна, находившихся на реализации в магазине, специалистами управления были отобраны образцы продукции, которые направили в Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки (ФГБУ «ЦОКЗ») для исследований на соответствие требованиям ГОСТ и технического таможенного союза «О безопасности зерна», – отмечается в сообщении.

По результатам исследований, в пробе, отобранной от партии зерна кукурузы, используемой на кормовые цели (600 килограмм), установлено превышение норматива по показателю «микотоксины», в части содержания дезоксиниваленола, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью животных и является нарушением технического таможенного союза «О безопасности зерна».

«В феврале 2019 года за выявленные нарушения требований технического регламента таможенного союза, создающие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, управлением ИП Кабанов В.Г. оштрафован на 30 тысяч рублей», – заключается в сообщении.