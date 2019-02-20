РИАМО – 20 фев. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в рамках 76-го заседания представит доклад об итогах деятельности регионального парламента за 2018 год и планах на 2019 год, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«В рамках доклада планируется осветить основные результаты работы парламента, наиболее важные законы, принятые в 2018 году, итоги мероприятий, проведенных в прошедшем году», – отмечается в сообщении.

Кроме того, спикер расскажет о взаимодействии Мособлдумы с иностранными, федеральными и региональными органами власти, с представителями местного самоуправления, общественными организациями.

«Также Брынцалов расскажет о планах и перспективах работы парламента на 2019 год», – добавляется в материале.

Данное мероприятие является ежегодным и прописано в регламенте регионального парламента.